Prabowo Subianto Sambut Kunjungan Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama di Bidang Pertahanan

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, di ruang kerja Menhan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dalam pertemuan bilateral ini, Menhan Prabowo menyambut hangat dan mengapresiasi Menhan Malaysia yang baru itu ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

"Selamat atas pengangkatan Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Nordin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia yang baru. Kemhan RI siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia dan memberikan dukungan untuk Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Nordin," ucap Menhan Prabowo.

Adapun Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan Indonesia dan memiliki hubungan yang spesial khususnya di bidang pertahanan. Selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan Malaysia dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, intelijen, perdagangan, industri pertahanan, energi dan lain sebagainya.

“Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi di bidang pertahanan, intelijen, industri pertahanan dan pendidikan yang lebih kuat dengan Malaysia, terutama dalam hal pertukaran siswa militer dan industri pertahanan,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo juga menegaskan kembali penghormatan Indonesia terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah serta keamanan di kawasan.

BACA JUGA: Rais Aam PBNU Doakan Prabowo Jadi Pemimpin Indonesia yang Adil

Sementara itu, Menhan Malaysia dalam akun Instagram pribadinya menyebut bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah yang pertama sejak dilantik menjadi Menhan.

“Lawatan ini merupakan lawatan kerja resmi pertama saya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya.