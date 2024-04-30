Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Sambut Kunjungan Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |21:39 WIB
Prabowo Subianto Sambut Kunjungan Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama di Bidang Pertahanan
Prabowo Subianto (Foto: Kemhan)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, di ruang kerja Menhan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dalam pertemuan bilateral ini, Menhan Prabowo menyambut hangat dan mengapresiasi Menhan Malaysia yang baru itu ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

"Selamat atas pengangkatan Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Nordin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia yang baru. Kemhan RI siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia dan memberikan dukungan untuk Yang Mulia Dato' Seri Mohamed Nordin," ucap Menhan Prabowo.

Adapun Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan Indonesia dan memiliki hubungan yang spesial khususnya di bidang pertahanan. Selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama erat dengan Malaysia dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, intelijen, perdagangan, industri pertahanan, energi dan lain sebagainya.

“Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama lebih erat lagi di bidang pertahanan, intelijen, industri pertahanan dan pendidikan yang lebih kuat dengan Malaysia, terutama dalam hal pertukaran siswa militer dan industri pertahanan,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo juga menegaskan kembali penghormatan Indonesia terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah serta keamanan di kawasan.

Sementara itu, Menhan Malaysia dalam akun Instagram pribadinya menyebut bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah yang pertama sejak dilantik menjadi Menhan.

“Lawatan ini merupakan lawatan kerja resmi pertama saya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182025/prabowo_subianto-5tzy_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181369/pemerintah-JGdi_large.jpg
Survei PRI: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo - Gibran Capai 82,44 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180438/prabowo-e8HJ_large.jpg
KTT APEC 2025, Prabowo Disambut Hangat Presiden Korsel Lee Jae Myung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180414/prabowo-R5oZ_large.jpg
Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2025 di Korsel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180158/prabowo_subianto-Eure_large.jpg
Prabowo ke Kapolri: Kalau Ada Pabrik Narkoba Diungkap, Saya Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180088/prabowo-weyK_large.jpg
Prabowo: Polisi Selalu Dijelekin dan Dicaci-maki di Seluruh Dunia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement