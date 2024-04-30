Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timnas U-23 Kalah di Semifinal, Suporter Timnas Sayangkan Keputusan Wasit

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:59 WIB
Timnas U-23 Kalah di Semifinal, Suporter Timnas Sayangkan Keputusan Wasit
Suporter Timnas U-23 nobar di GBK
JAKARTA - Pada laga semifinal Piala Asia U-23 2024, Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Skuad Garuda Muda itu tumbang dengan selisih dua gol tanpa balas.

Salah satu supporter Timnas, Rifqi Ilmansyah (23) mengaku bangga dengan anak asuh Shin Tae-yong yang mampu melaju hingga babak semifinal.

Namun, pada laga tersebut, ia menyatakan permainan Marselino Ferdinand dkk tidak seperti biasanya.

"Untuk dilihat dari permainan Indonesia juga sendiri agak kurang greget," kata Rifqi usai nobar di Plaza Utara Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Senin (29/4/2024).

Rifqi menyebutkan, hasil tersebut tidak lepas dari keputusan wasit yang menurutnya banyak keliru dalam mengambil keputusan. "Beberapa keputusan juri juga ada beberapa yang disayangkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rifqi datang bersama kekasihnya, Amalia Cahya Rini (23). Rifqi rela dari Bekasi ke GBK demi nobar bareng pacar. Namun, hasil yang diraih Garuda Muda tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

"Jadi mungkin ke depannya untuk Timnas lebih semangat lagi lebih giat lagi latihannya untuk fans-fansnya juga tetap mendukung Indonesia," ucap Rifqi.

Sementara itu, Amalia mengaku menikmati jalannya pertandingan tersebut meski Indonesia harus mengakui kehebatan Uzbekistan.

"Kalau dari aku yang kurang ngerti bola, tadi sih tetap seru pertandingannya antara Indonesia bertemu Uzbekistan, walaupun kalah tapi menurut aku tetap keren si," ujarnya.

