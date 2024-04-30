Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Pria di Cibungbulang Bogor

BOGOR - Seorang pria berinisial MRP, ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah diamankan polisi dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak korban sudah dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan sekira pukul 00.30 WIB dini hari. Di sekitar lokasi, terlihat beberapa warga dan anggota kepolisian serta sudah ada selembar kantung mayat berwarna oranye di samping korban.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara membenarkan adanya temuan pria yang bersimbah darah tersebut. Korban mengalami luka bacokan hingga akhirnya meninggal dunia.

"Betul (pembacokan). Korban meninggal dunia," kata Teguh dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).

Pelaku pembacokan sudah berhasil ditangkap diketahui berinisial MOS. Belum diketahui secara pasti terkait kronologi maupun motif pembacokan ini karena pelaku masih dalam pemeriksaan.

"Tersangka sudah dapat itu. Sudah diamankan tersangkanya dan perkara ditangani Polsek Ciampea. TKP (pembacokan) di Ciampea, ditemukan mayatnya di Cibungbulang," pungkas Teguh.

(Fakhrizal Fakhri )