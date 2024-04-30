Pria Ancam Tebas Nakes Puskesmas Leuwisadeng Tertunduk Lesu saat Diperiksa Polisi

BOGOR - Polisi akan terus mendalami kasus pengancaman yang dilakukan oleh HR terhadap petugas medis di Puskesmas Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Hal itu untuk memastikan ada tidaknya pelaku lain yang turut terlibat dalam kejadian tersebut.

Pelaku pengancaman tampak tertunduk lesu saat ditanyai oleh polisi. Padahal dalam video yang viral tersebut tampak dirinya mengancam nakes Puskesmas Leuwisadeng menebas korban dengan parangnya.

"Ini menjadi atensi khusus agar seluruhnya bisa terungkap sampai ke akar-akarnya. Saya meminta seluruh masyarakat Kabupaten Bogor sabar, dalam waktu dekat saya akan mengungkap lebih jauh lagi siapa peran dan siapa dimana pada saat itu," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Senin (29/4/2024).

Termasuk ada tidaknya keterlibatan salah satu organisasi masyarakat (ormas). Karena, ketika itu tersangka turut didampingi beberapa anggota ormas.

"Hari ini saya periksa semua. Kalau memang terlibat akan diproses dan dilakukan penahanan. Saya meminta kepada seluruh ormas untuk menjaga agar sama-sama kita menjaga ketaatan kedamaian di Kabupaten Bogor bukan untuk datang menakut-nakuti mem-backup hal yang salah," tegasnya.

"Kita dalami pemeriksaannya, bahwa yang belum mengakui dia anggota ormas. Namun di video kita lihat kalau dia bekerja sendiri dia tidak akan berani untuk datang membawa golok dan mengancam, itu akan kita dalami terus," sambung Rio.