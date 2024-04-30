BMKG: Jakbar dan Jakut Akan Diguyur Hujan Ringan Malam Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Selasa (30/4/2024). Cuaca Jakarta kondusif sepanjang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan. Kondisi berlanjut hingga siang.

Sedangkan saat malam, wilayah administratif Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diramalkan akan diguyur hujan ringan. Sedangkan wilayah lainnya di Ibu Kota akan berawan tebal.

Memasuki Rabu 1 Mei 2024 dini hari, cuaca di seluruh wilayah administratif Jakarta akan cerah berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta berkisar 25 hingga 32 derajat celsius dengan kelembapan udara 65-100 persen.

(Fakhrizal Fakhri )