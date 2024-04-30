Misteri Sosok Polwan yang Jadikan Brigadir RAT Ajudan dan Kejanggalan Korban di Jakarta

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti perbedaan keterangan antara pihak Polda Sulawesi Utara dengan pihak keluarga terkait tugas Brigadir Ridhal Ali Tomi alias Brigadir RAT, anggota Satlantas Polresta Manado yang diduga bunuh diri di dalam mobil di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

“Permintaan klarifikasi terutama terkait tugas almarhum, yang sementara ini terlihat ada ketidaksamaan antara menurut pihak keluarga dan Polda (Sulut),” ujar anggota Kompolnas dari unsur masyarakat, Yusuf Warsyim, Senin (29/4/2024).

Kehadiran Brigadir RAT di Jakarta juga masih menjadi pertanyaan antara dalam rangka penugasan atau sedang izin cuti. Menurut Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal, korban datang ke Jakarta sedang izin cuti dan mengunjungi kerabat.

Sedangkan keterangan istri Brigadir RAT berinisial N, suaminya datang ke Jakarta menjadi ajudan seorang perwira polisi wanita. Namun hingga saat ini belum diketahui identitas Polwan tersebut.

"Kompolnas sendiri dalam melakukan pengawasan pengusutannya, tentu tetap menghormati kewenagan pihak Polri, terutama Polda Sulut,” kata Yusuf.

Sebelumnya, Kasie Humas Polresta Manado Ipda Agus Haryono menyebut, Brigadir RAT mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Brigadir RAT pun mengambil cuti dari dinas kepolisian.