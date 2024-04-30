Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir 1 Meter Masih Rendam Perumahan di Tangerang, Warga Mulai Terserang Penyakit

Aimar Rani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |11:42 WIB
Banjir 1 Meter Masih Rendam Perumahan di Tangerang, Warga Mulai Terserang Penyakit
Warga korban banjir di Tangerang mulai terserang penyakit (Foto: Aimar Rani)
A
A
A

TANGERANG - Banjir setinggi satu meter masih merendam ratusan rumah warga di Perumahan Grand Harmoni Dua, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (30/4/2024) pagi

Masih tingginya banjir membuat 150 kepala keluarga masih mengungsi di masjid, kantor pemasaran perumahan dan tenda milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kondisi masih kaya kemarin, belum ada penampakan air surut," kata salah seorang warga, Hayubi.

Selain mengganggu aktivitas warga, banjir yang sudah terjadi selama dua hari ini juga mulai membuat warga terserang penyakit seperti gatal-gatal dan flu.

"Mulai gatal, karena berendam sampai malam itu," ujar warga, Marni.

Warga yang terserang penyakit pun terlihat silih berganti mendatangi posko kesehatan yang didirikan di tengah permukiman yang tidak terkena banjir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement