Banjir 1 Meter Masih Rendam Perumahan di Tangerang, Warga Mulai Terserang Penyakit

Warga korban banjir di Tangerang mulai terserang penyakit (Foto: Aimar Rani)

TANGERANG - Banjir setinggi satu meter masih merendam ratusan rumah warga di Perumahan Grand Harmoni Dua, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (30/4/2024) pagi

Masih tingginya banjir membuat 150 kepala keluarga masih mengungsi di masjid, kantor pemasaran perumahan dan tenda milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kondisi masih kaya kemarin, belum ada penampakan air surut," kata salah seorang warga, Hayubi.

Selain mengganggu aktivitas warga, banjir yang sudah terjadi selama dua hari ini juga mulai membuat warga terserang penyakit seperti gatal-gatal dan flu.

"Mulai gatal, karena berendam sampai malam itu," ujar warga, Marni.

Warga yang terserang penyakit pun terlihat silih berganti mendatangi posko kesehatan yang didirikan di tengah permukiman yang tidak terkena banjir.