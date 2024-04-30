Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Nobar Semifinal Piala Asia U-23, Siswa SMP di Bogor Dibacok OTK

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |16:23 WIB
Hendak Nobar Semifinal Piala Asia U-23, Siswa SMP di Bogor Dibacok OTK
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang siswa SMP berinisial BS (15), menjadi korban pembacokan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban masih dalam perawatan lebih lanjut di RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Ariani mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.00 WIB pada Senin 29 April 2024. Ketika itu, korban dibonceng motor bersama temannya hendak menuju lokasi nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia di Sentul.

"Dia (korban) lagi laju mau ke lokasi nobar," kata Ariani dikonfirmasi MNC Portal, Selasa (30/4/2024).

Dalam perjalanan di sekitaran Kayumanis, korban dipepet oleh tidak dikenal dengan motor. Orang tersebut langsung membacok korban pada bagian punggung dan langsung melarikan diri.

"Di tengah jalan dia dipepet sama motor gak kenal, tahu-tahu gacluk aja," jelasnya.

Korban pun merasakan sakit pada punggungnya dan ketika diraba mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya, korban langsung ke RSUD Kota Bogor.

Halaman:
1 2
      
