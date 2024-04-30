Darurat Sampah, Pemprov DKI Angkut 700 Kilogram Sampah di Perairan Marunda Kepu

JAKARTA - Kondisi darurat sampah menjadi salah satu momok kota besar termasuk DKI Jakarta. Salah satu jumlah fantastis sampah yang diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta ada di pesisir perairan Jakarta.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Sudin LH Kepulauan Seribu, Lukman Dermanto mengatakan, selama April 2024, dalam sehari sebanyak 8 hingga 12 petugas dibantu satu unit kapal, dan satu unit truk diterjunkan untuk membersihkan kawasan perairan Jakarta.

"Pasukan Orange yang berasal dari Sudin LH Kepulauan Seribu itu bertugas di kawasan Marunda Kepu, Jakarta Utara. Setiap harinya, petugas kami berhasil mengumpulkan rata-rata 700 kilogram sampah dari kawasan tersebut," ujar Lukman dalam keterangannya, Selasa (20/4/2024).

Ia mengatakan, angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan penambahan alat berat di lokasi yang menjadi ujung dari Banjir Kanal Timur.

“Saat ini, kendala utama dalam upaya penanganan sampah di Marunda Kepu adalah sampah yang terbawa arus dari Muara Kali Bekasi yang bercampur dengan sedimen lumpur, sehingga menyulitkan proses pembersihan,” kata Lukman.

Sementara itu, Pejabat Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan DLH juga akan mempercepat proses penanganan sampah di kawasan itu dengan melakukan operasi “Grebek Sampah Pesisir Jakarta” yang melibatkan personil dan belasan kendaraan khusus atau berat.