Gerebek Markas Judi Online di PIK 2, Polisi: Pelaku Tawarkan Pemain Keuntungan Besar

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menciduk komplotan operator judi online cuaca77, yang menawarkan pemain keuntungan hingga lima ribu kali lipat dari uang taruhan yang dipasang.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, perhitungan keuntungan yang didapatkan oleh pemain.

Ia memberikan contoh: pemain melakukan permainan Zeus dengan memasang taruhan sebesar Rp 100 ribu dalam permainan slot tersebut mengharuskan para pemain mendapatkan gambar yang sama dalam permainan tersebut.

"Jika pemain mendapatkan gambar yang sama, maka para player akan mendapatkan uang dari taruhan yang dipasang dengan perhitungan di kali 10 kali lipat, 100 kali lipat dan 5000 kali lipat dari total taruhan atau pasang. Yang menentukan kemenangan atau kekalahan permainan tersebut adalah sistem dalam website cuaca77," ujar Wira Satya, di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (30/4/2024).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 11 orang operator judi online diamankan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kluster Dallas VII Nomor 9 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Jumat (26/4/2024).

Fantastisnya, selama empat bulan beroperasi, komplotan judi online cuaca77 berhasil meraup omset hingga lebih dari Rp 10 miliar. Modus operandi daripada para pelaku melakukan aksinya melakukan perjudian secara online dengan menggunakan website yang bernama cuaca77.

Beberapa jenis permainan judi antara lain slot, kemudian sports, live Casino, tembak ikan lottery ataupun togel, e-games, dan sabung ayam dengan menggunakan platform pembayaran e-wallet. 11 tersangka yang diamankan tersebut memiliki perannya masing-masing yakni:

1. M, Laki-laki, umur 33 tahun, (Pengelola);

2. H, Laki-laki, umur 34 tahun, (Pengelola);

3. GSW, Laki-laki, umur 25 tahun, (Customer Service):

4. GRW, Laki-laki, umur 23 tahun, (Customer Service);

5. NWS, Laki-laki, umur 24 tahun, (Customer Service);