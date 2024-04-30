Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kisah Babeh Ayi, Jualan Balon Tiup di Jalanan untuk Hidupi Keluarga

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:30 WIB
Kisah Babeh Ayi, Jualan Balon Tiup di Jalanan untuk Hidupi Keluarga
Babeh Ayi Alwi saat jualan balon tiup di Depok (foto: MPI/Giffar)
A
A
A

JAKARTA - Terik matahari menembus cela-cela daun dari pepohonan di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC). Di bawahnya seorang pria tua berusia berusia 65 tahun sedang memejamkan mata di atas trotoar jalan tersebut.

Matanya tertutup, tapi lengannya siaga memegangi sepeda yang dia gunakan untuk jualan balon tiup yang dijajakan kepada anak-anak. Dia adalah Ayi Alwi, warga Magelang yang sudah 48 tahun ini mengadu nasib di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan Depok.

Sebelum berjualan balon seperti sekarang, Babeh Ayi adalah seorang office boy di perkatoran Jakarta. Namun setelah purna tugas, pada tahun 1998 Babeh Ayi harus bekerja secara serabutan. Sampai akhirnya di tahun 2009 dia berjualan balon tiup, berkeliling wilayah Cilodong, Depok dengan mengayuh sepeda bututnya.

Pria yang memiliki tiga anak itu hingga kini masih setia setiap harinya duduk di bawah pohon Jalan Boulevard GDC tepatnya di depan Gedung Pramuka. Bukan tanpa alasan, tempat itu bagaikan magnet bagi dirinya untuk sekedar beristirahat di sore hari karena seharian keliling berjualan balon dagangannya itu.

Sosoknya yang tua renta, rambut yang memutih, kulitnya yang sudah kendur, tak menghalau semangat Babeh Ayi dalam mencari nafkah untuk istri dan putri bungsunya.

"Biasanya keluar rumah itu dari jam 07.00 pagi, sampai sini sore. Istirahat aja di sini. Suka ada yang beli juga kadang-kadang," kata Babeh Ayi kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement