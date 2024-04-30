Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Terperosok ke Celah Peron Stasiun UI, KCI Ungkap Kondisinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |17:32 WIB
Wanita Terperosok ke Celah Peron Stasiun UI, KCI Ungkap Kondisinya
Penumpang wanita terperosok ke celah peron Stasiun UI (Foto: Tangkapan layar media sosial)
DEPOK - Seorang wanita pengguna kereta rel listrik (KRL) dikabarkan terjatuh ke celah peron Stasiun Universitas Indonesia (UI) Depok pada Senin 29 April 2024 sekira pukul 16.45 WIB arah Bogor.

Hal itu dibenarkan Manager Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Leza Arlan bahwa pengguna terpeleset saat naik ke rangkaian kereta sehingga masuk ke dalam celah peron dengan kereta.

"Iya benar, pengguna terjatuh di celah peron. Pengguna terpeleset pada saat akan naik kereta sehingga masuk di antara celah kereta. Pengguna terjatuh tersebut diminta untuk tetap di tempat sampai dengan kereta berangkat. Kejadian Senin (29/4) 16.45 WIB di peron arah Bogor," kata Leza saat dikonfirmasi iNews Media Group, Selasa (30/4/2024).

Leza menjelaskan, pengguna selamat ketika kereta berangkat pengguna diberikan pertolongan. Tak hanya itu pengguna dapat kembali melanjutkan perjalanan.

"Setelah kereta berangkat, pengguna yang terjatuh diberikan pertolongan dikarenakan kondisi baik, pengguna tersebut kembali melanjutkan perjalanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Leza mengimbau kepada seluruh pengguna KRL untuk berhati-hati saat melangkah dan memperhatikan celah peron.

"Kami imbau kepada pengguna untuk berhati-hati saat melangkah, fokus dan tidak terburu-buru. Dahulukan pengguna yang akan turun dan tidak memaksakan naik apabila kondisi kereta sudah penuh," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
