Viral Kawanan Pemuda Bersajam Serang Petugas SPBU di Klapanunggal Bogor

BOGOR - Beredar video sekelompok pemuda menyerang petugas SPBU di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian ini.

Dalam video beredar di media sosial, tampak rekaman kamera CCTV memperlihatkan dua orang berlari ke arah SPBU. Dari arah luar SPBU, terlihat beberapa orang yang tengah mengejar keduanya.

Sekelompok orang itu tampak menenteng senjata tajam. Mereka masuk ke area SPBU dan merusak satu unit motor dengan cerulit berukuran besar.

Terpisah, Kapolsek Klapanunggap Iptu Silfi Adi Putri mengatakan bahwa rekaman video yang beredar tersebut terjadi pada pukul 02.30 WIB dini hari tadi.

"Tadi sudah dicek ke TKP, jadi kejadian sekira pukul 02.30 WIB pagi tadi," kata Silfi kepada wartawan, Selasa (30/4/2024).

Awalnya, terdapat sekelompok pemuda berkumpul di dekat area SPBU dan didatangi oleh petugas SPBU. Namun, mereka justru berbalik mengejar seperti dalam video yang beredar di media sosial.

"Tidak ada korban jiwa, hanya kendaraan motor rusak ringan," jelasnya.