INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

17 Kambing di Sawangan Depok Dicuri, Pelaku Tinggalkan Jeroan di Kandang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:18 WIB
17 Kambing di Sawangan Depok Dicuri, Pelaku Tinggalkan Jeroan di Kandang
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Unit Reskrim Polsek Bojongsari segera merespons terkait video viral, yang mengabarkan belasan ekor kambing milik warga dicuri hanya disisakan jeroan atau isi perut di Jalan Porek 2 RT 4/8, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H. Aruan menyebut jajarannya tengah melakukan proses olah tempat kejadian perkara pada Selasa (30/4/2024).

"Proses olah TKP ya," kata Yefta melalui pesan singkat.

Sementara itu, laman Instagram @infodepok_id membagikan video yang memperlihatkan kondisi kandang kambing yang dicuri hanya menyisakan jeroan tersebut.

"Ya allah tega banget ya kambing hilang semua 17 ekor dimatiin, isi perutnya semua ada. Ya Allah banyak banget itu isi perutnya pada ampar-amparan (berserakan -red)," ucap seorang wanita dalam video tersebut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
