HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi May Day, Ratusan Buruh Asal Kabupaten Bogor Akan Berangkat ke Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:09 WIB
Aksi May Day, Ratusan Buruh Asal Kabupaten Bogor Akan Berangkat ke Jakarta
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 900 buruh asal wilayah Kabupaten Bogor akan berangkat ke Jakarta pada 1 Mei 2024. Para buruh tersebut akan merayakan May Day.

"Dari hasil laporan Kasat Intel ke kami untuk jumlah buruh yang merayakan perayaan May Day di Jakarta berjumlah 900 orang," kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (30/4/2024).

Nantinya, mereka akan mendapatkan pengamanan dari Polres Bogor. Tak hanya berangkat, pengamanan juga dilakukan ketika para buruh kembali ke Bogor.

"Nanti bersama-sama dengan kami Polres Bogor bisa mengamankan perjalanan saudara-saudara kami yakni buruh sebanyak 900 ke Jakarta hingga nanti kembali. Insya Allah kalau saya nanti diberikan kesehatan saya akan mendampingi," ungkapnya.

Terkait perayaan May Day 2024 di wilayah Bogor, tambah Rio, pihaknya bersama para buruh telah menggelar pertandingan sepak bola persahabatan beberapa waktu lalu di Lapangan Pakansari.

"Alhamdulillah untuk di Bogor sendiri kemarin kita sudah coba untuk melakukan pertandingan bola. Sehingga mereka tidak akan melakukannya di sini dan kita juga akan terus menjaga komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dengan stakeholder yang ada di seluruh Kabupaten Bogor," tutupnya.

(Awaludin)

      
