Pengurus Rumah Singgah Bersyukur Dapat Bantuan 10.000 Masker dari MNC Peduli

JAKARTA - Pengurus Rumah Singgah Peduli cabang Jakarta Pusat, Budi mengungkapkan rasa terimakasihnya atas bantuan 10.000 masker yang diberikan oleh MNC Peduli pada Selasa (30/4/2024).

"Kalau untuk bantuan seperti masker yang pasti sangat berguna, mengingat penyakit kita gak tahu nih kadang kita ke rumah sakit pasti kita campur baur dengan penyakit kita gak tahu kadang ada yang TBC juga, jadi sangat berarti juga, jadi sangat membantu sekali saya ucapkan terima kasih," ucap Budi.

Budi menjelaskan alasannya mau ikut mengurus rumah singgah yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat itu. Dia merasa, bantuan untuk pasien yang memiliki penyakit parah sangat dibutuhkan ketika rumahnya jauh dari tempat berobat.

BACA JUGA:

"Pertama kali berdirinya sih terutama untuk pasien mengingat kebutuhan pasien yang dari luar kota seperti Aceh, sampai Papua mereka kebingungan di sini mau tinggal dimana, mengingat di Jakarta itu kebutuhan lumayan besar jadi kami disini hadir untuk meringankan biaya hidup mereka kami dirikan rumah singgah," ucap Budi.

"Kami hadir di sini untuk mereka tinggal di sini ada banyak selain kanker juga, mereka disini selain tinggal mereka sudah berkeluarga jadi mereka sudah sama-sama berjuang Alhamdulillah mereka sudah saya anggap seperti keluarga, bahkan kami juga mengantar untuk kerumah sakit mengantar menjemput untuk kontrol ke poli mereka," tambah Budi.