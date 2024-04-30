Duh! Baliho Rektor UMT Maju Pilkada Kota Tangerang Dirusak OTK

TANGERANG - Baliho dukungan terhadap Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amarullah maju dalam Pilkada Kota Tangerang dirusak oleh orang tak dikenal (OTK), Selasa (30/4/2024).

Relawan Ahmad Amarullah, Nuryadi, menyayangkan adanya pengrusakan baliho tersebut. “Kami sangat menyayangkan adanya kasus pengrusakan yang kami alami. Ini persaingan yang tidak sehat," ujar Nuryadi.

Dikatakan Nuryadi, dirinya baru mengetahui jika baliho yang dipasangnya di jembatan penyebrangan orang (JPO) Jalan Jendral Sudirman dan di Cipondoh pada Senin (29/4) sudah rusak sedangkan baliho bakal calon lainnya masih utuh.

“Baliho yang dirusak cuman punya kami saja, sedangkan yang bakal calon lainnya semuanya aman," tutup Nuryadi.

Sekadar diketahui, bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang dari kalangan eksternal saat ini mulai mengambil formulir pendaftaran. Sejumlah nama resmi mengambil formular pendaftaran.

(Fahmi Firdaus )