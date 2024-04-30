Terlibat Money Politic, Kader Dasawisma di Jaktim Diberi Sanksi

JAKARTA - Camat Ciracas, Yus Wil Rasyid menyebut adanya dugaan keterlibatan politik uang atau money politic yang dilakukan Kader Dasawisma inisial SH di RW 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan (KDW), Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Dikatakan Yus, yang bersangkutan diduga terlibat politik uang dalam pemenangan salah seorang peserta pemilu legislatif (pileg) Dapil VI DKI Jakarta berinisial SW.

“Iya memang benar ada satu Dasawisma di RW 08 inisial SH, Kelurahan Kelapa Dua Wetan terlibat money politik,” kata Rasyid saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/4/2024).

Dia menceritakan awalnya laporan politik uang itu dilaporkan oleh salah satu warga. Setelah ditindaklanjuti, dengan diadakannya pertemuan dari tingkat kelurahan hingga Kota. Dasawisma tersebut juga mengakui telah melakukan politik uang untuk memenangkan SW.

“Masalah tersebut sudah difasilitasi adanya pertemuan. Kader Dasawisma itu telah diberikan sanksi dengan diminta pengembalian dana operasional,” katanya.

"Ngaku dia, bahwa dia memang berpihak ke SW, dalam rapat itu sudai diakuinya," tutup Yus Wil Rasyid.