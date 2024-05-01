Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lolos Olimpiade, Timnas U23 Akan Diundang ke Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |01:24 WIB
Lolos Olimpiade, Timnas U23 Akan Diundang ke Istana
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan mengundang Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 ke Istana jika berhasil lolos Olimpiade Paris 2024. Timnas U-23 harus menghadapi Irak setelah gagal melawan Uzbekistan di Piala Asia U-23 sebagai syarat lolos Olimpiade.

“Iya boleh nanti akan kami undang ke Istana,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4/2024).

Sementara itu, Wapres juga mengatakan bahwa Timnas U-23 tetap harus mengantisipasi Irak meskipun pernah dikalahkan oleh Jepang di semifinal Piala Asia. Sementara, Jepang sendiri pernah dikalahkan oleh Korea Selatan, yang pernah ditekuk oleh Timnas U-23.

“[Untuk pertandingan] harus diantisipasi, Irak ini punya, tetapi Irak dikalahkan oleh Jepang, sedangkan Jepang dikalahkan oleh Korea Selatan. Jadi sebenarnya permainannya sudah seimbang, kita mengalahkan Korea Selatan,” kata Wapres.

Meski begitu, Wapres mengatakan kemampuan Timnas U-23 tidak kalah dengan negara-negara lain yang bertanding di Piala Asia. Namun, dia mengingatkan kepada pelatih Shin Tae Yong agar waspada mengingat sejumlah pemain mendapatkan akumulasi kartu akibat pelanggaran.

“Pelatih kita harus waspada, kemarin kita ada yang kena kartu merah, tetapi kita punya pelapis yang lain sehingga yang kena kartu merah tidak membuat kekosongan sehingga harus disiapkan penggantinya agar permainan tetap kuat dan baik,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
