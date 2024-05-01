Usut Kasus Brigadir RAT, MKD Panggil Pemilik Alphard yang Gunakan Pelat DPR Palsu

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan telah menjadwalkan pemanggilan pemilik mobil Toyota Alphard yang menggunakan pelat nomor khusus palsu DPR. Diketahui, di mobil tersebut, Brigadir RAT diduga melakukan aksi bunuh diri.

"InsyaAllah benar, minggu depan akan kita panggil pemilik kendaraan," kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (30/4/2024).

Sebelumnya, dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran kebenaran daripada plat nomor khusus anggota DPR RI tersebut yang kini menjadi sorotan.

"Jadi MKD sudah mengecek bahwa nomor itu sudah pasti palsu," ujarnya.

Nazaruddin menjelaskan, nomor pelat palsu tersebut ingin menyerupai kode bagi pimpinan Badan Legislasi (Baleg). Hanya, angka-angka yang ada dalam pelat itu sudah sangat jelas terlihat palsunya.

"Dan kami pastikan itu palsu, dan kami segera menindaklanjuti, termasuk akan melaporkan ke kepolisian," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )