INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional Asal Malaysia

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |02:42 WIB
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional Asal Malaysia
TNI AL gagalkan peredaran narkoba dari Malaysia (Foto: Dispenal)
JAKARTA - Tim gabungan dari Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Nunukan menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Internasional asal Tawau Malaysia.

Komandan Lanal Nunukan, Letkol Laut (P) Handoyo menjelaskan, narkotika jenis sabu seberat 1.018 gram dan 500 pil ekstasi itu diselundupkan melalui Perairan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Senin kemarin (29/4/2024).

"Penggagalan tersebut dimulai pada saat tim gabungan mendapatkan informasi akan adanya penyelundupan Narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dari Tawau Malaysia dengan tujuan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya tim gabungan melaksanakan briefing taktis untuk meningkatkan patroli di Perairan Sebatik," kata Handoyo melalui keterangan resminya, Selasa (30/4/2024).

Tim gabungan, kata Handoyo, langsung mendalami informasi tersebut dan memperkuat intensitas Keamanan Laut (Kamla).

