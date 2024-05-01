Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masinton Pasaribu: Demokrasi Itu Mensyaratkan Adanya Oposisi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |03:07 WIB
Masinton Pasaribu: Demokrasi Itu Mensyaratkan Adanya Oposisi
Masinton Pasaribu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu memandang bahwa peran oposisi atau partai politik yang berada di luar pemerintahan sangat penting keberadaannya. Menurutnya, hal itu merupakan syarat daripada sistem demokrasi.

Hal ini disampaikan Masinton dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk 'Ramai Koalisi Negeri Tanpa Oposisi' yang digelar iNews, Selasa (30/4/2024).

Masinton mengakui memang bersanding adalah hal yang baik setelah bertanding. Namun, bersanding bukan berarti harus ikut ke dalam gerbong pemerintahannya.

"Nah bagi saya, saya meyakini bahwa demokrasi itu mensyaratkan adanya oposisi. Ada oposisi berarti adanya demokrasi di situ," kata Masinton dalam paparannya.

