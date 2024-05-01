Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Refly Harun Khawatir Jika Semua Parpol Dukung Prabowo-Gibran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |03:51 WIB
Refly Harun Khawatir Jika Semua Parpol Dukung Prabowo-Gibran
Refly Harun (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun khawatir jika semua partai politik diborong untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan tak akan ada opisisi.

Menurutnya, hal itu bakal menentukan capres-cawapres pada perhelatan Pemilu 2029 berikutnya.

"Agenda ke depan tetap kita dorong agar presidential threshold hapus, coba bayangkan kalau nanti yang menjadi oposisi itu PDIP saja misalnya, semua partai politik diborong oleh Prabowo-Gibran ke pemerintahan, maka tak akan ada calon presiden di luar koalisi Istana seandainya mereka tetap bersatu sampai Pilpres 2029," ujarnya dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara yang ditayangkan oleh Inews melalui cahe nel Youtubenya pada Selasa (30/4/2024) malam.

Menurutnya, PDIP tak lagi memiliki kemewahan seperti sebelumnya lantaran sekarang kursinya hanya 110, berkurang 18 kursi dari 128 sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
