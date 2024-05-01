Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Siapkan Teknologi Maju Kelola Tumbuhan Kebun Raya IKN

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |12:41 WIB
BRIN Siapkan Teknologi Maju Kelola Tumbuhan Kebun Raya IKN
BRIN kunjungi Kebun Raya IKN (Foto: Ist)
JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Waka BRIN) Amarulla Octavian melaksanakan kunjungan kerja ke IKN pada Selasa 30 April 2024. Kedatangan Waka BRIN didampingi Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi.

Rombongan BRIN diterima Deputi Lingkungan Hidup dan SDA Otorita IKN, Myrna Safitri beserta staf.

Amarulla Octavian berkesempatan meninjau langsung beberapa lokasi Kebun Raya di IKN. Melalui diskusi yang intens, Amarulla Octavian menyampaikan rencana pengkoleksian tumbuhan dari seluruh habitat alami di Indonesia untuk dikonservasi secara ex-situ di Kebun Raya IKN.

Kebun Raya IKN dirancang sebagai kebanggaan nasional untuk menunjukkan kekayaan alam Indonesia, seperti halnya Kebun Raya Nasional di beberapa negara. Para tamu negara akan banyak mengunjungi Kebun Raya IKN dan bahkan acara-acara internasional dan forum akademik dapat diselenggarakan di Kebun Raya IKN.

Saat ini, 43 Kebun Raya di seluruh Indonesia yang dapat memberikan kontribusi koleksi tumbuhan Kebun Raya IKN. Ada 5 Kebun Raya di bawah pengelolaan langsung BRIN dan 38 Kebun Raya dikelola pemerintah daerah dan universitas. Sehari sebelumnya Waka BRIN juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kebun Raya Banua di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengelola Kebun Raya Banua seluas 100 Ha dalam waktu singkat bahkan telah mendapat pengakuan dan predikat bergengsi dengan diterimanya Kebun Raya Banua sebagai anggota Botanic Gardens Conservation Internasional.

