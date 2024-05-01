Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

May Day! Buruh Bawa Poster Dilan: Maaf Dek, Belum Bisa Nikahin Kamu, Gaji Abang Rendah

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:00 WIB
Massa buruh dalam aksi May Day 2024 (Foto: Selvianus)
JAKARTA - Aksi Perempuan Indonesia menjadi salah satu aliansi buruh melakukan unjuk rasa dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional sejauh ini berjalan lancar.

Mereka memulai long march dari Jalan MH Thamrin sejak pukul 08.50 WIB. Kini, massa buruh wanita telah berada di Patung Kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Tuntutan mereka terhadap pemerintah yakni menuntut pemerintah hentikan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), buruh, perempuan dan rakyat.

Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah, kurangi jam kerja, sahkan RUU PPRT, lawan kekerasan, pelecehan dan diskriminasi.

Tak hanya itu, Aksi Perempuan Indonesia ini juga menuntut sejumlah tuntutan lainnya berupa kerja layak untuk PRT hingga kekerasan berbasis gender yang terpampang melalui poster-poster dibawa massa.

Dengan sejumlah tuntutan tersebut, menariknya terdapat salah satu poster dibawa Aksi Perempuan Indonesia yakni poster Dilan dan Milea dengan bertuliskan sebuah kalimat nyeleneh.

"KIARA maaf dek abang belum bisa nikahin kamu gaji abang masih rendah," demikian bunyi dalam poster dibawa Aksi Perempuan Indonesia tersebut.

Selain aliansi Aksi Perempuan Indonesia, hingga saat ini massa buruh dari berbagai daerah tersebut berdatangan membuat lokasi di patung kuda nampak penuh.

