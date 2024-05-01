Kapolri Tinjau Pengamanan May Day di Stadion Madya Senayan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi peringatan hari buruh internasional atau May Day di Stadion Madya Senayan Jakarta.

Diketahui, peringatan May Day di stadion Madya Senayan Jakarta akan menutup serangkaian aksi yang telah digelar dari pagi di beberapa titik di Jakarta.

BACA JUGA: Ribuan Buruh Mulai Long March dari Balai Kota Jakarta Menuju Patung Kuda

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Kapolri tiba di lokasi sekira pukul 12.35 WIB dengan sejumlah iring-iringan, serta disambut beberapa pejabat Polri seperti Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Setibanya di lokasi, Kapolri langsung menuju ke pos pengamanan aksi di sebrang stadion Madya Senayan Jakarta.

Bedasarkan rangkai acara yang dilihat MNC Portal Indonesia, elemen buruh akan melakukan aksi unjuk rasa yang dimulai dari kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, dan bergeser ke Stadion Madya Senayan untuk menutup serangkaian aksi.