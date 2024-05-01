Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perwakilan Aksi May Day Dijanjikan Bertemu Mensesneg dan KSP di Istana

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:11 WIB
Perwakilan Aksi May Day Dijanjikan Bertemu Mensesneg dan KSP di Istana
Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan jika pemerintah menyambut baik dengan adanya aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilakukan ribuan buruh di Patung Kuda Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024).

Said Iqbal mengatakan, jika nantinya Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) dan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) akan menerima perwakilan delegasi dari peserta aksi.

"Kemungkinan, hari ini katanya Mensesneg dan Kepala Staff Kepresidenan akan menerima delegasi. Kemungkinan ya," kata Said Iqbal kepada wartawan di sela-sela aksi May Day, Jakarta.

Dia pun masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana untuk menerima perwakilan delegasi dari para buruh yang menggelar aksi di depan Patung Kuda tersebut.

