INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Ajak Seluruh Elemen Teruskan Semangat Juang Buruh untuk Capai Keadilan dan Kesejahteraan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:17 WIB
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh elemen di momen Hari Buruh Internasional untuk meneruskan semangat juang kaum buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Diketahui setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional.

"Mari kita teruskan semangat juang para buruh untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Selamat Hari Buruh Internasional," kata Jokowi dalam laman Instagram pribadinya @jokowi dikutip, Rabu (1/5/2024).

Jokowi mengatakan bahwa setiap pekerja merupakan pahlawan dalam upaya menjaga roda perekonomian agar berputar.

"Setiap pekerja adalah pahlawan sehari-hari yang menjaga roda perekonomian terus berputar," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
