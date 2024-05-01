Aksi Pantomim saat May Day: Buruhnya Sedih, Bosnya Cuan

JAKARTA - Ribuan buruh menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Silang Monas Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (1/5) siang. Berbagai aksi unik ditampilkan oleh buruh dalam mengawal aksinya.

Salah satunya adalah penampilan karakter pantomim yang menampilkan ekpresi sedih. Aksi itu ditampilkan oleh buruh dari Federasi Serikat Buruh Militan (FSBM).

Karakter pantomim berparas ekspresi sedih itu menggambarkan kondisi buruh yang tertindas. Wajah mereka digambar dengan wajah sedih menggunakan cat, mereka juga terlihat kompak mengenakan baju bergaris putih hitam.

Karakter itu juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan parah buruh. Tuntutan itu di antaranya adanya kepastian kerja untuk rakyat, membongkar mafia dalam lingkungan ketenagakerjaan, menolak kapitalisme hingga menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Di sebelah karakter pantomim itu, terdapat karakter bos yang digambarkan sebagai seseorang berjas. Wajah bos itu digambarkan mengenakan topeng bergambar binatang babi.