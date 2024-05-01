Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Potret Jokowi Gowes Sepeda Bambu dan Swafoto Bersama Warga di Mataram NTB

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:54 WIB
Potret Jokowi Gowes Sepeda Bambu dan Swafoto Bersama Warga di Mataram NTB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati Rabu pagi, 1 Mei 2024 dengan bersepeda di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekitar pukul 06.15 WITA, Presiden Jokowi keluar dari hotel tempatnya bermalam dengan menggowes sepeda bambu miliknya.

Terlihat sejumlah masyarakat tampak menyapa Presiden Jokowi sejak keluar dari depan hotel. Presiden dan rombongan kemudian melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Terusan Bung Hatta, dan kembali ke Jalan Jenderal Sudirman hingga ke hotel tempatnya bermalam.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi!" sapa warga saat Presiden Jokowi melintas di depan mereka.

Selesai bersepeda selama sekitar 30 menit, Presiden Jokowi pun kembali ke hotel tempatnya bermalam selama di NTB dengan menggowes sepeda. Namun sebelum masuk ke dalam hotel, Presiden Jokowi menyempatkan diri menyapa dan berswafoto dengan masyarakat yang telah menunggu di sekitar hotel.

Salah satunya Wati, warga yang juga berjualan di sekitar hotel mengaku tidak menyangka bisa bertemu dan berswafoto dengan Presiden. Wati mengatakan bahwa ia telah menunggu kedatangan Presiden Jokowi sejak kemarin pagi.

"Saya terharu, tadi di sana sempat menangis pas lihat Bapak, ndak tahu saya tidak bisa berkata apa-apa pokoknya bahagia, senang, terharu," ucap Wati.

