Presiden Jokowi Kunker ke NTB Disebut Hindari Demo Buruh, Begini Komentar Istana

JAKARTA - Plt Deputi Protokol dan Pers Media, Jusuf Permana menepis isu terkait kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Barat (NTB) demi hindari aksi demo buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu (1/5/2024).

Menurutnya rencana Kunker ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh-jauh hari dan mempertimbangkan efektivitas tanpa kembali ke Jakarta terlebih dahulu.

"Rencana kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh-jauh hari. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efesien maka dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB tidak Kembali ke Jakarta," kata Jusuf dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/5/2024).

Jusuf menjelaskan bakal ada sejumlah agenda dalam kunker di NTB salah satunya meresmikan pelaksanaan Inpres jalan daerah hingga meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat.

"Besok di Lombok Barat, Presiden akan meresmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi NTB. Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat Presiden akan meresmikan Bendungan Tiu Suntuk," ujarnya.