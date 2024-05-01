Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Kunker ke NTB Disebut Hindari Demo Buruh, Begini Komentar Istana

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:37 WIB
Presiden Jokowi Kunker ke NTB Disebut Hindari Demo Buruh, Begini Komentar Istana
A
A
A

JAKARTA - Plt Deputi Protokol dan Pers Media, Jusuf Permana menepis isu terkait kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Barat (NTB) demi hindari aksi demo buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu (1/5/2024).

Menurutnya rencana Kunker ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh-jauh hari dan mempertimbangkan efektivitas tanpa kembali ke Jakarta terlebih dahulu.

"Rencana kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh-jauh hari. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efesien maka dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB tidak Kembali ke Jakarta," kata Jusuf dalam keterangannya dikutip, Rabu (1/5/2024).

Jusuf menjelaskan bakal ada sejumlah agenda dalam kunker di NTB salah satunya meresmikan pelaksanaan Inpres jalan daerah hingga meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat.

"Besok di Lombok Barat, Presiden akan meresmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi NTB. Kemudian di Kabupaten Sumbawa Barat Presiden akan meresmikan Bendungan Tiu Suntuk," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198//viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182007//roy_suryo-oquJ_large.jpg
Roy Suryo Usai Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Senyum Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182006//pasbata-324Y_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi, Pasbata: Polri Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182002//roy_suryo-H4SZ_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Peneliti Bebas Lakukan Keterbukaan Informasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement