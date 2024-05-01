Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Kapolri: Tangani Sengketa Buruh dan Pengusaha

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:17 WIB
Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Kapolri: Tangani Sengketa Buruh dan Pengusaha
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang akan dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena.

Sigit menjelaskan unit baru tersebut akan menangani sengketa-sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara buruh dan pengusaha.

"Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini telah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa," kata Sigit saat meninjau pelaksanaan May Day di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buruh May Day Hari Buruh kapolri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182492//buruh-MR83_large.jpg
Apa Itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang Akan Diresmikan Prabowo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182487//prabowo-Sq0U_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Setingkat Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181896//dpr-6YLh_large.jpg
DPR Akhirnya Temui Massa Buruh, Sepakat Bikin UU Baru Pro Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181843//polri_dan_kemenkeu-HKCZ_large.jpg
Begini Kronologi Ekspor Ilegal CPO Terbongkar, Nilai Transaksi Tembus Rp2,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181796//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-ApWD_large.jpg
Temukan Pelanggaran Ekspor Produk CPO, Kapolri: Perintah Presiden Kurangi Kerugian Negara! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement