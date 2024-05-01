Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:28 WIB
Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap, seluruh rangkaian perayaan hari buruh Internasional atau May Day di Jakarta berjalan dengan lancar dan aman.

Sigit menjelaskan, mulai dari aksi massa di kawasan Silang Monas Patung Kuda, Bundaran HI hingga Stadion Madya Senayan tidak terjadi bentrok, dan peserta aksi menyuarakan aspirasinya dengan tertib.

"Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib," kata Sigit di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2024).

"Dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di hari buruh internasional," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Sigit mengatakan, buruh merupakan salah satu elemen penggerak sekaligus memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kemudian dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135764/dpr-yPlT_large.jpg
Bikin Rusuh May Day, Pimpinan Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Geng Anarko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135269/buruh-9BQ8_large.jpg
May Day di Monas, Polisi: Tol Gratis hingga Tak Ada Penutupan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003129/may-day-kawasan-patung-kuda-masih-dipadati-massa-buruh-ntoLNTs2At.jpg
May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003110/akses-jalan-ke-arah-medan-merdeka-barat-selatan-dan-mh-thamrin-masih-ditutup-9ZySZW2HPU.jpg
Akses Jalan ke Arah Medan Merdeka Barat, Selatan dan MH Thamrin Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003105/komitmen-kapolri-soal-aksi-may-day-bentuk-timsus-untuk-lindungi-dan-kawal-hak-buruh-oxiAEBm7qz.jpg
Komitmen Kapolri soal Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003013/may-day-ribuan-buruh-tinggalkan-patung-kuda-bertolak-ke-stadion-madya-senayan-0yupq3JzSH.jpg
May Day, Ribuan Buruh Tinggalkan Patung Kuda Bertolak ke Stadion Madya Senayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement