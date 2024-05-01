Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap, seluruh rangkaian perayaan hari buruh Internasional atau May Day di Jakarta berjalan dengan lancar dan aman.

Sigit menjelaskan, mulai dari aksi massa di kawasan Silang Monas Patung Kuda, Bundaran HI hingga Stadion Madya Senayan tidak terjadi bentrok, dan peserta aksi menyuarakan aspirasinya dengan tertib.

"Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai dengan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib," kata Sigit di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu (1/5/2024).

"Dan setelah ini dari lapangan akan berpindah masuk ke Istora untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di hari buruh internasional," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Sigit mengatakan, buruh merupakan salah satu elemen penggerak sekaligus memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kemudian dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh karena apapun beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan," katanya.

(Angkasa Yudhistira)