Jelang Pilkada Serentak, Cak Imin: Kita Niat Majukan Daerah dan Indonesia!

JAKARTA - Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera menghadiri Halal Bihalal bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kawasn Ancol, Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).

Kegiatan tersebut juga sebagai media pengenalan atau taaruf antara Cakada dengan Cak Imin.

"Selamat datang kepada seluruh Bakal Calon Kepala Daerah zona Sumatera. Masih suasana lebaran, jadi saya dan keluarga besar PKB mengucapkan minal 'aidin wal faizin," ujar Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI itu menaruh harapan besar akan kebersamaan dan soliditas seluruh Cakada dengan PKB.

Cak Imin mengajak Cakada untuk meniatkan Pilkada yang akan digelar November 2024 mendatang untuk memajukan masing-masing daerah.

"Terima kasih atas kebersamaan kita untuk Pilkada tahun 2024. Kita niatkan momentum Pilkada untuk bersama-sama memajukan daerah kita, memajukan bangsa dan negara kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau seluruh Cakada untuk menjadikan Pilkada sebagai momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini. Menurutnya kemajuan Indonesia akan terwujud jika daerah maju.

"Mari kita niatkan bersama untuk Pilkada 2024 ini sebagai sarana perubahan dan strategi pembangunan nasional. Insya Allah daerah kita masing-masing maju, bangsa kita maju, dan Indonesia juga maju," tukas Cak Imin.

Sementara itu, Edy Rahmayadi yang hadir sebagai Bacagub Sumatera Utara menyebut PKB sebagai perahu politiknya di Pilgub 2024 nanti.