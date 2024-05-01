Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kematian Brigadir RAT, Kapolri: Motif Sedang Kami Dalami

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |15:36 WIB
Soal Kematian Brigadir RAT, Kapolri: Motif Sedang Kami Dalami
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di depan rumah milik mantan Menteri Fahmi Idris, Jalan Mampang Prapatan Nomor 20, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya saat ini sedang mendalami motif kematian brigar RAT.

Ia menambahkan, jika diperlukan pendalaman lebih lanjut, polisi akan melakukan rapat terlebih dahulu.

"Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak. Namun, yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi, motifnya yang sedang didalami," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Stadion Madya Senayan, Rabu (1/5/2024).

Namun, kata Jenderal bintang empat itu, pihak Polda Metro Jaya lah yang nantinya akan menjelaskan perkembangan kasus tersebut, "saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda," sambungnya.

Sebelumnya, seorang anggota Satlantas Polres Manado , Brigadir RAT yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024 diduga bunuh diri. Ia dikabarkan berada di Jakarta lantaran sedang cuti.

"Kebetulan dia sedang melaksanakan izin cuti di Jakarta," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Jumat 26 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement