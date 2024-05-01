Soal Kematian Brigadir RAT, Kapolri: Motif Sedang Kami Dalami

JAKARTA - Anggota Satlantas Polres Manado, Brigadir RAT tewas diduga bunuh diri di depan rumah milik mantan Menteri Fahmi Idris, Jalan Mampang Prapatan Nomor 20, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya saat ini sedang mendalami motif kematian brigar RAT.

Ia menambahkan, jika diperlukan pendalaman lebih lanjut, polisi akan melakukan rapat terlebih dahulu.

"Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus dijawab dulu. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan ya, apakah perlu dan tidak. Namun, yang paling utama adalah peristiwanya yang terjadi, motifnya yang sedang didalami," kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Stadion Madya Senayan, Rabu (1/5/2024).

Namun, kata Jenderal bintang empat itu, pihak Polda Metro Jaya lah yang nantinya akan menjelaskan perkembangan kasus tersebut, "saya kira nanti, karena itu sangat teknis biar yang menjelaskan nanti level Polres atau Polda," sambungnya.

Sebelumnya, seorang anggota Satlantas Polres Manado , Brigadir RAT yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2024 diduga bunuh diri. Ia dikabarkan berada di Jakarta lantaran sedang cuti.

"Kebetulan dia sedang melaksanakan izin cuti di Jakarta," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal pada wartawan, Jumat 26 April 2024.