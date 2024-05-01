Ribuan Massa Buruh Kecewa, Akses Demonstrasi di Depan Istana Negara Ditutup

JAKARTA - Ribuan massa buruh melakukan unjuk rasa dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional kecewa, karena akses menuju Istana Negara ditutup.

Hal itu disampaikan oleh orator konfederasi serikat buruh seluruh Indonesia (KSBSI) dalam aksi unjuk rasa di patung kuda Arjuna Wijaya di kawasan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu (1/5/2024).

"Kami kecewa akses menuju Istana Negara ditutup, lama-lama buruh tidak bisa demonstrasi di negara ini," ujar orator saat memberikan aksi unjuk rasa dihadapan massa buruh.

Dalam unjuk rasa ini, KSBSI getol menuntut sejumlah persoalan dialami buruh salah satunya 3 juta kematian akibat kerja dalam setahun hingga menyoroti 300.000 kecelakaan fatal dalam setahun.

Selain itu, tuntutan KSBI ini juga mendesak penghapusan Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Penghapusan Outsourcing hingga tolak upah murah.

Meski tak diperbolehkan demonstrasi didepan Istana Negara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan nantinya Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) dan Kepala Staff Kepresidenan (KSP) akan menerima perwakilan delegasi dari peserta aksi.