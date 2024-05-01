Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Buruh Sebagai Momentum Tingkatkan Kompetensi dan Produktivitas

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |16:06 WIB
Hari Buruh Sebagai Momentum Tingkatkan Kompetensi dan Produktivitas
JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh, yang jatuh di hari ini.

“Selamat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2024,” ujar HT dalam laman Instagram miliknya, Rabu (01/05/2024).

HT mengajak hari Buruh sebagai momentum untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas dan juga kualitas.

“Mari jadikan momentum ini untuk terus mengembangkan kapasitas, mengasah keterampilan, meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan kualitas,”sambungnya.

Tak hanya itu, hari ini juga merupakan pengingat untuk selalu meningkatkan daya saing nasional. “Mari tingkatkan daya saing nasional menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia sejahtera,”pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
