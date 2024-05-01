Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo Buruh Usai, Jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan Dibuka Kembali

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |19:27 WIB
Demo Buruh Usai, Jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan Dibuka Kembali
A
A
A

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat telah kembali dibuka setelah ditutup karena adanya sejumlah aksi memperingati hari buruh internasional atau May Day, Rabu (1/5/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, jalan Medan Merdeka Barat senidiri dibika tak lama setelah massa dari berbagai elemen serikat buruh membubarkan diri, yakni sekitar pukul 18.30 WIB.

Selain itu, Jalan Medan Merdeka Selatan juga dibuka bersamaan dan kendaraan dari arah Jalan Budi Kemuliaan sudah mulai berlalu-lalang di jalan tersebut.

Selan itu, kendaraan juga sudah bisa melewati Jalan MH Thamrin dari arah Patung Kuda menuju Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya juga ditutup pihak kepolisian.

Lalu lintas di di sekitaran bundaran Patung Kuda juga terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas juga tidak begitu padat sehingga terbebas dari kemacetan.

Sebelumnya, Massa buruh dari sejumlah serikat organisasi berangsur membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat. Sebelum membubarkan diri mereka menyalakan petasan hingga membakar sebuah spanduk bergambarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182492//buruh-MR83_large.jpg
Apa Itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang Akan Diresmikan Prabowo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182487//prabowo-Sq0U_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Setingkat Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181896//dpr-6YLh_large.jpg
DPR Akhirnya Temui Massa Buruh, Sepakat Bikin UU Baru Pro Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181774//transjakarta-Ichb_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Rute Imbas Demo Buruh di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181755//demo_buruh_di_depan_dpr-DI4j_large.jpg
Buruh Unjuk Rasa di Depan DPR, Lalu Lintas Macet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181752//demo_buruh_di_dpr-WdyF_large.jpg
Massa Buruh Tiba di Gedung DPR, Bawa Boneka Gurita Raksasa hingga Bendera Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement