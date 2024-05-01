Demo Buruh Usai, Jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan Dibuka Kembali

JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat telah kembali dibuka setelah ditutup karena adanya sejumlah aksi memperingati hari buruh internasional atau May Day, Rabu (1/5/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, jalan Medan Merdeka Barat senidiri dibika tak lama setelah massa dari berbagai elemen serikat buruh membubarkan diri, yakni sekitar pukul 18.30 WIB.

Selain itu, Jalan Medan Merdeka Selatan juga dibuka bersamaan dan kendaraan dari arah Jalan Budi Kemuliaan sudah mulai berlalu-lalang di jalan tersebut.

BACA JUGA: Massa Buruh di Patung Kuda Nyalakan Petasan hingga Bakar Spanduk Sebelum Membubarkan Diri

Selan itu, kendaraan juga sudah bisa melewati Jalan MH Thamrin dari arah Patung Kuda menuju Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya juga ditutup pihak kepolisian.

Lalu lintas di di sekitaran bundaran Patung Kuda juga terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas juga tidak begitu padat sehingga terbebas dari kemacetan.

Sebelumnya, Massa buruh dari sejumlah serikat organisasi berangsur membubarkan diri dari Patung Kuda Jakarta Pusat. Sebelum membubarkan diri mereka menyalakan petasan hingga membakar sebuah spanduk bergambarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).