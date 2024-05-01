Kaimana Papua Barat Diguncang Gempa

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Kaimana, Papua Barat, pada Rabu (1/5/2024) sekira pukul 22.21 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.90 Lintang Selatan - 133.57 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 01-May-2024 22:21:53WIB, Lok:3.90LS, 133.57BT (79 km BaratDaya KAIMANA-PAPUABRT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)