Gagal Nyalip Truk, Pemotor di Cibungbulang Bogor Meninggal Dunia Kecelakaan

BOGOR - Seorang pengendara motor meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jenazah korban dibawa oleh petugas ke RSUD Leuwiliang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.30 WIB pagi tadi. Awalnya, korban sedang mengendarai motor dari arah Leuwiliang menuju Bogor.

"Di TKP mendahului kendaraan jenis truk (tidak diketahui melarikan diri)," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Selasa (30/4/2024).

Ketika sedang mendahului, terjadi senggolan antara bodi truk dengan stang motor korban. Sehingga, motor oleng dan korban terjatuh terbentur ke aspal.