Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Belasan Kambing Dicuri di Depok, Pelaku Sisakan Jeroan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |00:43 WIB
Kronologi Belasan Kambing Dicuri di Depok, Pelaku Sisakan Jeroan
Pencurian kambing di Depok (Foto: dok polisi)
A
A
A

DEPOK - Viral aksi pencurian belasan ekor kambing yang hanya disisakan jeroan atau isi perut milik warga di Kampung Kekupu, Jalan Porek 2 RT 4/8, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok pada Selasa 30 April 2024 dini hari.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi pencurian itu berawal dari saksi Devi Yani (23) ke kandang pada pagi hari hendak memberikan pakan.

"Tetapi, mendapati kambing sudah tidak ada atau kandang kosong, Kemudian melihat jeroan dan tiga ekor anak kambing di dalam kandang yang sudah mati dengan kondisi sudah terpotong lehernya," kata Made dalam keterangannya.

Made menyebut bahwa sebanyak 17 ekor yang 3 di antaranya anak kambing raib dibawa kabur maling. Ia menaksir kerugian akibat insiden tersebut mencapai belasan juta rupiah.

"14 ekor kambing jenis domba. Sebanyak 3 ekor anak kambing sudah terpotong didalam kandang. Kerugian sekitar Rp15.000.000," ujarnya.

Sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Bojongsari segera merespons terkait video viral yang mengabarkan belasan ekor kambing milik warga dicuri hanya disisakan jeroan atau isi perut di Jalan Porek 2 RT 4/8, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement