Kronologi Belasan Kambing Dicuri di Depok, Pelaku Sisakan Jeroan

DEPOK - Viral aksi pencurian belasan ekor kambing yang hanya disisakan jeroan atau isi perut milik warga di Kampung Kekupu, Jalan Porek 2 RT 4/8, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok pada Selasa 30 April 2024 dini hari.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menjelaskan kronologi pencurian itu berawal dari saksi Devi Yani (23) ke kandang pada pagi hari hendak memberikan pakan.

"Tetapi, mendapati kambing sudah tidak ada atau kandang kosong, Kemudian melihat jeroan dan tiga ekor anak kambing di dalam kandang yang sudah mati dengan kondisi sudah terpotong lehernya," kata Made dalam keterangannya.

Made menyebut bahwa sebanyak 17 ekor yang 3 di antaranya anak kambing raib dibawa kabur maling. Ia menaksir kerugian akibat insiden tersebut mencapai belasan juta rupiah.

"14 ekor kambing jenis domba. Sebanyak 3 ekor anak kambing sudah terpotong didalam kandang. Kerugian sekitar Rp15.000.000," ujarnya.

BACA JUGA: Warga Semarang Telanjangi dan Arak Maling Motor Bak Kambing Guling

Sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Bojongsari segera merespons terkait video viral yang mengabarkan belasan ekor kambing milik warga dicuri hanya disisakan jeroan atau isi perut di Jalan Porek 2 RT 4/8, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.