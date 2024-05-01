Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terbakar Hebat di KM 6 Tol Japek, Lalin Tersendat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |09:04 WIB
Mobil Terbakar Hebat di KM 6 Tol Japek, Lalin Tersendat
Mobil terbakar di Tol Jakarta Cikampek (Foto: IG @Jktinfo)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di KM 6 Tol Jakarta-Cikampek hari ini, Rabu (1/5/2024). Api terlihat membakar kendaraan di tengah jalan raya yang padat, menyebabkan kemacetan parah.

Informasi kebakaran di KM 6 Tol Cikampek itu dibenarkan oleh akun media sosial X @PTJasamarga. Kebakaran hebat terjadi membuat asap membubung tinggi.

"#Kecelakaan_Japek Jatibening KM 06 arah Jakarta terjadi kecelakaan mobil terbakar di lajur 3-4/kanan. Petugas menuju lokasi," tulis akun Twitter tersebut, Rabu (1/5/2024).

Dalam video yang beredar, mobil tersebut terbakar parah di tengah-tengah jalur tol. Api terlihat membakar mobil dan sekitar mobil. Setelah menanganan petugas, api dapat dipadamkan.

Akibat kecelakaan tersebut terjadi kemacetan parah di sekitar lokasi kecelakaan. Belum diketahui secara jelas kronologi dan korban dalam peristiwa tersebut.

"Kecelakaan_Japek Jatibening KM 06 arah Jakarta terjadi kecelakaan mobil terbakar di lajur 3-4/kanan. SELESAI penanganan petugas," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176031/viral-fvFW_large.jpg
Truk Tangki BBM Terbakar di Palmerah Jakbar, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153061/viral-5BEp_large.jpg
Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144174/mayat-PcIw_large.jpg
Tragis, Lansia Tewas Terbakar Dalam Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138503/mobil_listrik_byd_seal_keluarkan_asap_di_jakbar-oCEQ_large.jpg
Mobil BYD Seal Keluarkan Asap Pekat dalam Garasi Rumah, Puluhan Petugas Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131987/ilustrasi_mobil_terbakar-4Ol1_large.jpg
Mobil Polisi di Depok Dibakar Saat Hendak Tangkap Penganiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/338/3109126/kebakaran-RYd1_large.jpg
Armada JakLingko Ludes Terbakar di Terminal Kalideres, Korban Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement