Mobil Terbakar Hebat di KM 6 Tol Japek, Lalin Tersendat

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di KM 6 Tol Jakarta-Cikampek hari ini, Rabu (1/5/2024). Api terlihat membakar kendaraan di tengah jalan raya yang padat, menyebabkan kemacetan parah.

Informasi kebakaran di KM 6 Tol Cikampek itu dibenarkan oleh akun media sosial X @PTJasamarga. Kebakaran hebat terjadi membuat asap membubung tinggi.

"#Kecelakaan_Japek Jatibening KM 06 arah Jakarta terjadi kecelakaan mobil terbakar di lajur 3-4/kanan. Petugas menuju lokasi," tulis akun Twitter tersebut, Rabu (1/5/2024).

Dalam video yang beredar, mobil tersebut terbakar parah di tengah-tengah jalur tol. Api terlihat membakar mobil dan sekitar mobil. Setelah menanganan petugas, api dapat dipadamkan.

Akibat kecelakaan tersebut terjadi kemacetan parah di sekitar lokasi kecelakaan. Belum diketahui secara jelas kronologi dan korban dalam peristiwa tersebut.

"Kecelakaan_Japek Jatibening KM 06 arah Jakarta terjadi kecelakaan mobil terbakar di lajur 3-4/kanan. SELESAI penanganan petugas," pungkasnya.

(Arief Setyadi )