Awas Macet! Simak Skema Rekayasa Lalin Selama Aksi May Day di Jakarta

JAKARTA - Sejumlah arus lalu lintas di sekitar Jakarta di lalukan rekayasa adanya aksi May Day yang digelar hari ini, Rabu 1 Mei 2024. Masyarakat diminta untuk menghindari jalur yang menjadi lokasi aksi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, Jalan Harmoni yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jalan Kesehatan.

Jalan Perwira yang mengarah Jalan Merdeka Utara ditutup, jalur dialirkan ke arah Masjid Istiqlal dan lapangan Banteng. Jalan Merdeka Barat depan Gedung Sapta Pesona juga akan tutup.

"Untuk masyarakat yang akan melintas di sekitar Monas (Monumen Nasional) agar mempertimbangkan mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan dikarenakan akan ada buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di Patung Kuda maupun di GBK," katanya, Rabu (1/5/2024).

Adapun buruh bakal melakukan aksi sejak pagi hingga sore hari pada hari ini. Di mana, rencananya kegiatan tersebut dilakukan sejak pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WIB. Susatyo menambhkan, dalam rangka pengamanan, Polri bersama TNI, Satpol PP, Damkar serta Dishub siap melakukan pengamanan dan memperlancar jalannya aksi kegiatan penyampaian pendapat tersebut.

"Hari ini kami siap mengamankan buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 3.412 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP, Damkar serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas dan GBK," katanya.