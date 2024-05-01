Mobil Terbakar di Tol Japek Ternyata Sempat Ditabrak Pikap Muatan Cabai

Mobil terbakar di Tol Jakarta Cikampek (Foto: IG @Jktinfo)

BEKASI - Kecelakaan dua kendaraan terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek jalur menuju Jakarta Kilometer 6, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/5/2024) pagi.

Minibus yang mengalami pecah ban di lajur 3 ditabrak pikai muatan cabai rawit hingga minibus terseret dan terbakar. Pengemudi dan kernet pikap muatan cabai mengalami luka akibat tabrakan tersebut.

Akibat kecelakaan, arus lalu lintas menjelang Kilometer 6 Tol Japek arah Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang.

Guna mengurai kemacetan, petugas Unit Lantas Polres Metro Bekasi Kota dan PJR serta Jasa Marga pun langsung melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi.

Menurut pengemudi minibus, Budi, kecelakaan berawal saat minibus mengalami pecah ban belakang bagian kiri di lajur 3 dan berusaha ditepikan ke lajur 4 untuk mengganti ban.

Saat proses penggantian ban, minibus ditabrak dari arah belakang oleh pikap bermuatan cabai hingga terpental. Setelah tertabrak oleh pikap, minibus sempat terpental sejauh 25 meter hingga akhirnya terbakar.

Pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan dir. Namun, pengemudi pikap dan kernet mengalami luka cukup serius akibat tabrakan yang sangat keras.