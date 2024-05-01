Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terbakar di Tol Japek Ternyata Sempat Ditabrak Pikap Muatan Cabai

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |10:27 WIB
Mobil Terbakar di Tol Japek Ternyata Sempat Ditabrak Pikap Muatan Cabai
Mobil terbakar di Tol Jakarta Cikampek (Foto: IG @Jktinfo)
A
A
A

BEKASI - Kecelakaan dua kendaraan terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek jalur menuju Jakarta Kilometer 6, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/5/2024) pagi.

Minibus yang mengalami pecah ban di lajur 3 ditabrak pikai muatan cabai rawit hingga minibus terseret dan terbakar. Pengemudi dan kernet pikap muatan cabai mengalami luka akibat tabrakan tersebut.

Akibat kecelakaan, arus lalu lintas menjelang Kilometer 6 Tol Japek arah Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang.

Guna mengurai kemacetan, petugas Unit Lantas Polres Metro Bekasi Kota dan PJR serta Jasa Marga pun langsung melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi.

Menurut pengemudi minibus, Budi, kecelakaan berawal saat minibus mengalami pecah ban belakang bagian kiri di lajur 3 dan berusaha ditepikan ke lajur 4 untuk mengganti ban.

Saat proses penggantian ban, minibus ditabrak dari arah belakang oleh pikap bermuatan cabai hingga terpental. Setelah tertabrak oleh pikap, minibus sempat terpental sejauh 25 meter hingga akhirnya terbakar.

Pengemudi mobil minibus berhasil menyelamatkan dir. Namun, pengemudi pikap dan kernet mengalami luka cukup serius akibat tabrakan yang sangat keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement