Kronologi Kecelakaan 2 Kendaraan di Tol Japek, 1 Mobil Terpental hingga Terbakar

JAKARTA - Kecelakaan di Kilometer 6 B arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga membuat mobil terbakar melibatkan dua kendaraan. Kecelakaan berawal diduga akibat ban pecah dan berhenti di jalur 4 sebelum akhirnya ditabrak oleh kendaraan lain hingga terpental dan terbakar.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu 1 Mei 2024 pukul 06.40 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan yakni minibus Avanza (KR1) dan truk pikap (KR2).

"Awal mula minibus Avanza (KR1) dan truk pikap (KR2) melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta," kata Amir Sanusi melalui keterangan tertulis, Rabu (1/5/2024).

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan Avanza yang sedang melaju di lajur 3 mengalami pecah ban kiri depan. Setelah membanting setir ke kanan kemudian mobil Avanza berhenti di jalur 4.

Kemudian, secara tiba-tiba dari arah yang sama kendaraan pikap melaju kencang hingga menabrak mobil Avanza dan mobil terpental hingga mengakibatkan kebakaran.

"Banting setir ke kanan kemudian berhenti di lajur 4. Lanjut datang KR2 menabrak KR1 yang berhenti di lajur 4," ujarnya.

"Posisi akhir KR1 normal menghadap selatan dan terbakar di lajur 4 sedangkan KR2 terbalik miring dengan posisi roda kanan di atas menghadap timur," tambahnya.