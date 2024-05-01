Sudah 4 Bulan, Jalan Penghubung Kampung Bulak Barat-Pasir Putih Depok Terendam Banjir

DEPOK - Akses jalan warga yang menghubungkan dua wilayah Kampung Bulak Barat, Cipayung dengan Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat terputus akibat banjir yang melanda imbas luapan Kali Pesanggrahan. Adapun banjir tak surut-surut sejak 4 bulan terakhir.

Dalam dokumentasi video yang diterima iNews Media Group genangan banjir memutus akses jalan warga dan menenggelamkan sejumlah bangunan rumah warga hingga pabrik tahu sehingga penghuninya mengungsi ke tempat yang lebih aman sementara. Akses jalan pun tak bisa dilalui pejalan kaki, kendaraan roda dua hingga roda empat.

Anis (45) warga sekitar menceritakan banjir yang melanda dan memutus akses jalan telah terjadi 4 bulan lamanya. Hal itu membuat warga harus mencari jalan alternatif sedikit memutar dengan jarak lebih jauh.

"Harusnya kita ke arah sana lebih dekat, jadi kita harus memutar. Kalau yang ini pada ngontrak lagi masing-masing banyak yang pindah," kata Anis kepada wartawan di lokasi, Rabu (1/5/2024).

"Kurang lebih 4 bulan sudah nggak bisa buat akses," tambahnya.