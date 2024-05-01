Ribuan Buruh Mulai Long March dari Balai Kota Jakarta Menuju Patung Kuda

JAKARTA - Ribuan massa aksi dari Partai Buruh dan sejumlah elemen lainnya mulai melakukan long march yang dilakukan dari depan Balai Kota Jakarta menuju Patung Kuda.

Setelah itu, mereka berencana melanjutkan long marchnya hingga depan Istana Negara yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Bus Massa Buruh Luar Kota Bergerak Menuju Patung Kuda dan Istana Negara

Dari pantauan MNC Portal Indonesia long march sudah dilakukan sejak pukul 09.50 WIB, ribuan buruh berjalan membawa bendera dari masing-masing organisasi serikat buruhnya.

Petugas kepolisian pung mengawal pergerakan ribuan buruh tersebut hingga ke Patung Kuda. Terlihat juga massa aksi terus bertambah dengan bus-bus yang membawa massa buruh yang memasuki Jalan Medan Merdeka Selatan tepat di depan titik kumpul Balaikota DKI Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, May Day 2024 akan diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia.

"Sebanyak 200 ribu orang lebih akan mengikuti May Day di seluruh Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Ternate, Mimika, dan lain sebagainya," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/4/2024).