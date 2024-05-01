Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Koper Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap seorang lak-laki diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang sebelumnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

"Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan singkat, Rabu (1/5/2024).

Ade menjelaskan, penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yqng terdiri dari Tim Gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Poltabes Bandung.

"Pelaku diamankan di Palembang, saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta, selanjutnya dilakukan pendalaman," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mayat wanita dalam koper yang ditemukan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ternyata korban berinisial RM (50), warga Rancasari, Kota Bandung.

(Arief Setyadi )