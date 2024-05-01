May Day, Ribuan Buruh Tinggalkan Patung Kuda Bertolak ke Stadion Madya Senayan

JAKARTA - Ribuan buruh yang menggelar aksi dari berbagai federasi dan organisasi buruh mulai meninggalkan kawasan Silang Monas Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) siang. Massa kini mulai bertolak menuju Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Pantauan di lokasi, ribuan massa itu mulai bergeser dari kawasan Patung Kuda tepat pada pukul 12.00 WIB. Mereka bubar setelah menyelesaikan rangkaian aksinya di Patung Kuda yang berisi tuntutan kaum pekerja melalui orasi.

Ribuan massa itu kompak membubarkan diri melalui Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka terlihat kompak berkonvoi bersama dengan berjalan kaki menuju shuttle busnya.

Bubarnya massa aksi ini juga turut dimeriahkan oleh lagu-lagu yang dimainkan dari mobil komando. Massa buruh juga turut menyalakan flare berwarna warni dalam memeriahkan aksinya.

Meskipun ada massa buruh yang meninggalkan Patung Kuda, ada massa aksi dari organisasi KSPSI dan FSPMI yang justru baru hadir di kawasan Patung Kuda. Terhitung massa itu datang ke titik aksi pada pukul 13.00 WIB.

Di Stadion Madya Gelora Bung Karno buruh akan merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day bertajuk May Day Fiesta. Acara May Day Fiesta rencananya akan diikuti oleh sebanyak 50.000 buruh dari berbagai organisasi dan federasi.