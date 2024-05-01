Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

May Day, Ribuan Buruh Tinggalkan Patung Kuda Bertolak ke Stadion Madya Senayan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |13:13 WIB
May Day, Ribuan Buruh Tinggalkan Patung Kuda Bertolak ke Stadion Madya Senayan
Massa buruh bergerak dari patung kuda ke Senayan (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan buruh yang menggelar aksi dari berbagai federasi dan organisasi buruh mulai meninggalkan kawasan Silang Monas Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2024) siang. Massa kini mulai bertolak menuju Stadion Madya Gelora Bung Karno.

Pantauan di lokasi, ribuan massa itu mulai bergeser dari kawasan Patung Kuda tepat pada pukul 12.00 WIB. Mereka bubar setelah menyelesaikan rangkaian aksinya di Patung Kuda yang berisi tuntutan kaum pekerja melalui orasi.

Ribuan massa itu kompak membubarkan diri melalui Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka terlihat kompak berkonvoi bersama dengan berjalan kaki menuju shuttle busnya.

Bubarnya massa aksi ini juga turut dimeriahkan oleh lagu-lagu yang dimainkan dari mobil komando. Massa buruh juga turut menyalakan flare berwarna warni dalam memeriahkan aksinya.

Meskipun ada massa buruh yang meninggalkan Patung Kuda, ada massa aksi dari organisasi KSPSI dan FSPMI yang justru baru hadir di kawasan Patung Kuda. Terhitung massa itu datang ke titik aksi pada pukul 13.00 WIB.

Di Stadion Madya Gelora Bung Karno buruh akan merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day bertajuk May Day Fiesta. Acara May Day Fiesta rencananya akan diikuti oleh sebanyak 50.000 buruh dari berbagai organisasi dan federasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Aksi May Day 2024 Buruh May Day
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135764/dpr-yPlT_large.jpg
Bikin Rusuh May Day, Pimpinan Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Geng Anarko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135269/buruh-9BQ8_large.jpg
May Day di Monas, Polisi: Tol Gratis hingga Tak Ada Penutupan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003129/may-day-kawasan-patung-kuda-masih-dipadati-massa-buruh-ntoLNTs2At.jpg
May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003110/akses-jalan-ke-arah-medan-merdeka-barat-selatan-dan-mh-thamrin-masih-ditutup-9ZySZW2HPU.jpg
Akses Jalan ke Arah Medan Merdeka Barat, Selatan dan MH Thamrin Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003105/komitmen-kapolri-soal-aksi-may-day-bentuk-timsus-untuk-lindungi-dan-kawal-hak-buruh-oxiAEBm7qz.jpg
Komitmen Kapolri soal Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003078/kapolri-bilang-perayaan-may-day-di-jakarta-berjalan-aman-MVaUmGszoQ.jpg
Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement