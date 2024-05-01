May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh

JAKARTA - Aksi ribuan massa buruh dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional masih terus berlangsung. Sejak Pukul 15.00 WIB, ribuan buruh dari berbagai aliansi buruh terus berdatangan ke Patung Kuda Arjuna Wijaya, sebagai titik demonstrasi.

Pantauan dilokasi, sekitar Pukul 17.00 WIB massa buruh memadati Patung Kuda dengan puluhan mobil buruh tersebar diberbagai area dengan melakukan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah.

Di antaranya massa buruh mendesak penghapusan Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Penghapusan Outsourcing hingga tolak upah murah.

Selain itu, massa buruh pun membawa sejumlah benner berukuran besar dengan menuliskan sejumlah tuntutan mereka.

Tak hanya itu, benner dibawa massa buruh memperlihatkan foto Presiden Jokowi hingga sejumlah majelis hakim dinilai sebagai perusak demokrasi.

Bahkan hal itu dikuatkan pula oleh orator Aliansi Sejuta Buruh mendesak pencabutan Omnibus Law hingga menyinggung demokrasi, dinilai semakin mengalami kemunduran.

"Agenda ini perlawanan rakyat karena kita tahu belum 50 persen buruh turun kejalan ingin mencabut Omnibus Law dan berbondong-bondong ke Istana Negara baik di pabrik-pabrik, kampung-kampung dan di pusat kekuasaan yaitu rezim Joko Widodo," kata orator dalam unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka di kawasan Jakarta Pusat.