Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |17:41 WIB
May Day, Kawasan Patung Kuda Masih Dipadati Massa Buruh
Massa buruh masih padati kawasan Patung Kuda (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aksi ribuan massa buruh dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional masih terus berlangsung. Sejak Pukul 15.00 WIB, ribuan buruh dari berbagai aliansi buruh terus berdatangan ke Patung Kuda Arjuna Wijaya, sebagai titik demonstrasi.

Pantauan dilokasi, sekitar Pukul 17.00 WIB massa buruh memadati Patung Kuda dengan puluhan mobil buruh tersebar diberbagai area dengan melakukan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah.

Di antaranya massa buruh mendesak penghapusan Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Penghapusan Outsourcing hingga tolak upah murah.

Selain itu, massa buruh pun membawa sejumlah benner berukuran besar dengan menuliskan sejumlah tuntutan mereka.

Tak hanya itu, benner dibawa massa buruh memperlihatkan foto Presiden Jokowi hingga sejumlah majelis hakim dinilai sebagai perusak demokrasi.

Bahkan hal itu dikuatkan pula oleh orator Aliansi Sejuta Buruh mendesak pencabutan Omnibus Law hingga menyinggung demokrasi, dinilai semakin mengalami kemunduran.

"Agenda ini perlawanan rakyat karena kita tahu belum 50 persen buruh turun kejalan ingin mencabut Omnibus Law dan berbondong-bondong ke Istana Negara baik di pabrik-pabrik, kampung-kampung dan di pusat kekuasaan yaitu rezim Joko Widodo," kata orator dalam unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka di kawasan Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buruh Patung Kuda May Day
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135764/dpr-yPlT_large.jpg
Bikin Rusuh May Day, Pimpinan Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Geng Anarko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/338/3135269/buruh-9BQ8_large.jpg
May Day di Monas, Polisi: Tol Gratis hingga Tak Ada Penutupan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003110/akses-jalan-ke-arah-medan-merdeka-barat-selatan-dan-mh-thamrin-masih-ditutup-9ZySZW2HPU.jpg
Akses Jalan ke Arah Medan Merdeka Barat, Selatan dan MH Thamrin Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003105/komitmen-kapolri-soal-aksi-may-day-bentuk-timsus-untuk-lindungi-dan-kawal-hak-buruh-oxiAEBm7qz.jpg
Komitmen Kapolri soal Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/337/3003078/kapolri-bilang-perayaan-may-day-di-jakarta-berjalan-aman-MVaUmGszoQ.jpg
Kapolri Bilang Perayaan May Day di Jakarta Berjalan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/338/3003013/may-day-ribuan-buruh-tinggalkan-patung-kuda-bertolak-ke-stadion-madya-senayan-0yupq3JzSH.jpg
May Day, Ribuan Buruh Tinggalkan Patung Kuda Bertolak ke Stadion Madya Senayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement